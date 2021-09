Nantes mosquee arrahma nantes Loire-Atlantique, Nantes Visite de la Mosquée Arrahma de Nantes mosquee arrahma nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Visite de la Mosquée Arrahma de Nantes mosquee arrahma nantes, 19 septembre 2021 15:00, Nantes

Dimanche 19 septembre, 15h00 Visite de la Mosquée Arrahma de Nantes * Venez découvrir la Mosquée Arrahma de Nantes, une visite guidée par petits groupes sera proposée.

Tenue correcte exigée. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h30

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

mosquee arrahma nantes 3 Boulevard René Cassin 44300 Nantes Nantes 44300 Loire-Atlantique Mosquée Arrahma de Nantes Nord

Détails Heure : 15:00 - 17:30 Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Nantes