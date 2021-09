Paris Monument aux morts pour la France en opérations extérieures Paris Visite guidée du monument aux morts pour la France en opérations extérieures Monument aux morts pour la France en opérations extérieures Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite guidée du monument aux morts pour la France en opérations extérieures Monument aux morts pour la France en opérations extérieures, 19 septembre 2021 16:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Monument aux morts pour la France en opérations extérieures. Gratuit|Sur inscription hlmn.idf@onacvg.fr, 0763330650

Dimanche 19 septembre, 16h00 Visite guidée du monument aux morts pour la France en opérations extérieures * Le Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures fut inauguré le 11 novembre 2019 au coeur du jardin Eugénie-Djendi (résistante, déportée et exécutée à Ravensbrück). Il est le témoin de la reconnaissance de la Nation envers le sacrifice ultime des combattants engagés depuis 1963 sur les différents théâtres.

Composé de deux éléments centraux, le monument représente six porteurs anonymes portant un cercueil invisible. Leurs uniformes symbolisent l’ensemble de la communauté militaire. Un mur révèle les noms des militaires morts pour la France en opérations extérieures. Dimanche 19 septembre à 16h

Durée | 1h – 1h30

Gratuit sur inscription | hlmn.idf@onacvg.fr *

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h30

Entrée gratuite sur inscription

Monument aux morts pour la France en opérations extérieures 29 rue de la Montagne de la Fage 75015 Paris Paris 75015 Paris

