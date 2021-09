Montlaux Montlaux Alpes-de-Haute-Provence, Montlaux démonstration de taille de pierres Montlaux Montlaux Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 démonstration de taille de pierres * démonsatration de taille de pierre de Banon, par un tailleur professionnel, en vue de la création d’une tete de lavoir. *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h00

*

prévoir si vous en avez visière ou lunettes de protection

Montlaux 04230 Montlaux Montlaux 04230 Alpes-de-Haute-Provence salle culture et loisirs

