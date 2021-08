Montfaucon Montfaucon Doubs, Montfaucon Montfaucon (Doubs) Randonnée entre chien et loup Montfaucon Montfaucon Catégories d’évènement: Doubs

Vendredi 17 septembre, 18h00 Montfaucon (Doubs) Randonnée entre chien et loup * Randonnée découverte des hauteurs de Monfaucon.

Sur un circuit de 5 km, seront découverts des ouvrages fortifiés 19ème et 20ème siècles sur les hauteurs de Monfaucon, et deux points de vue. *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 21h00

Gratuit. RDV à 18h au Belvédère (bonnes chaussures, lainage et éclairage)

Montfaucon Belvédère de Montfaucon, 25660 Montfaucon Montfaucon 25660 Doubs

Ce trajet de découverte, ouvre sur des panoramas très intéressants (sur les Alpes et le Mont Blanc, les monts du Jura, les villages voisins, la citadelle, la vallée du Doubs).

De bonnes chaussures, une petite lampe, un appareil photos, voire le pique-nique dans le sac, permettent une promenade familiale fort agréable. Il est toujours possible d’écourter la balade, compte-tenu de la densité des chemins en sous-bois.

Plusieurs fois dans l’année, un membre d’AVAFORT accompagne la randonnée de ses commentaires instructifs

