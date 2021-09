Aranc Montcornelles Ain, Aranc Visite du chantier médiéval de Montcornelles Montcornelles Aranc Catégories d’évènement: Ain

18 et 19 septembre Visite du chantier médiéval de Montcornelles * Venez découvrir la construction d’une ville du moyen âge. Chaque jour, sous les yeux des visiteurs, ils taillent les pierres, le bois, mesurent, assemblent, testent… pour construire les bâtiments de la future ville de Montcornelles à la manière des batisseurs du 14e siècle. Visiter le site c’est s’émerveiller des gestes retrouvés et des savoir-faire ancestraux maîtrisés à nouveau. C’est aussi venir échanger avec des bâtisseurs passionnés et passionnants ! Exceptionnellement DIMANCHE 19 septembre démonstration de tissage medieval avec l’association Metis’sage ! *

samedi 18 septembre – 10h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 17h00

Tarif d’entrée réduit : 7 euros par adulte, 3,5 euros pour les enfants.

Montcornelles 01110 Rougemont, Aranc Aranc 01110 Ain

https://cibul.s3.amazonaws.com/location75450609.jpg 0641126499 https://www.montcornelles.fr/

Montcornelles c’est une ville médiévale Savoyarde qui se construit sous vos yeux ! Le chantier, ouvert au public en saison, est mis en œuvre par des bâtisseurs qui expérimentent et valorisent les techniques de construction médiévales. Chaque jour, sous les yeux des visiteurs, ils taillent les pierres, le bois, mesurent, assemblent, testent… pour construire les bâtiments de la future ville. Visiter le site c’est s’émerveiller des gestes retrouvés et des savoir-faire ancestraux maîtrisés à nouveau. C’est aussi venir échanger avec des bâtisseurs passionnés et passionnants !

