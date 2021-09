Brissac-Loire-Aubance Montayer - 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire A la découverte de la Maison Pêche Nature Montayer – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE Brissac-Loire-Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

A la découverte de la Maison Pêche Nature Montayer – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE, 18 septembre 2021 10:00, Brissac-Loire-Aubance Journée du patrimoine 2021 Gratuit 02.41.78.26.21

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 A la découverte de la Maison Pêche Nature * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h30

sur inscription. Horaires des visites : 10h-11h30 / 14h-15h30 / 16h-17h30

Montayer – 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE Brissac-Loire-Aubance 49320 Maine-et-Loire

La Maison Pêche Nature est gérée par la Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. A la lisière de la forêt de Brissac, au cœur des étangs, ce centre d’interprétation, bâti en 1993, présente un ensemble d’aquariums qui regroupe les poissons des rivières d’Anjou.

