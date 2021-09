Brignoles Monastère Saint-Benoît Brignoles, Var Visite libre du Monastère Saint-Benoît Monastère Saint-Benoît Brignoles Catégories d’évènement: Brignoles

18 et 19 septembre Visite libre du Monastère Saint-Benoît * Communauté monastique nouvellement installée, menant la vie traditionnelle selon la règle de Saint-Benoît, dans la commanderie templière Saint-Christophe et sa chapelle romane du XIe siècle. Les moines pourront éventuellement vous guider dans votre visite. Vente de produits monastiques Renseignements: www.monasterebrignoles.fr. Domaine Saint-Christophe 4763 Route Théodore Linari à Brignoles *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Monastère Saint-Benoît 4763 Route Théodore Linari, Brignoles Brignoles 83170 Var

