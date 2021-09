Paris Molitor Paris Rencontrez l’artiste NEBAY dans son atelier. Molitor Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontrez l’artiste NEBAY dans son atelier. Molitor, 19 septembre 2021 14:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Molitor. Gratuit|Sur inscription villamolitor@mltr.fr

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Rencontrez l’artiste NEBAY dans son atelier. * Molitor a invité l’artiste NEBAY à occuper la Villa Molitor pour une résidence artistique de 6 mois. A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’artiste ouvre les portes de son atelier au public.

C’est l’occasion de (re)découvrir son travail, son parcours des friches (comme Molitor) aux galeries d’art parisiennes et les techniques utilisées pour réaliser les oeuvres de sa future exposition. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

*

Nombre de places limité : 10 places/heure. Accès gratuit pour tous. Inscription obligatoire.

Molitor 2 avenue de la Porte-Molitor 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96064037.42810.jpg http://www.mltr.fr https://www.facebook.com/MolitorParis/,https://www.instagram.com/mltrparis/

Inauguré en 1929, Molitor a été pendant 60 ans la piscine la plus courue de Paris pour ses deux bassins et son ambiance avant-gardiste. Fermé en 1989 et classé aux monuments historiques, le lieu est investi par les artistes et le bâtiment délabré devient le temple de l’underground parisien. En 2014 Molitor renaît avec ses deux bassins emblématiques et propose à présent un hôtel de 124 chambres, un Club & Spa by Clarins, une Brasserie Urbaine, un Toit Terrasse et des espaces événementiels.

Crédits : (c) Nico Giquel Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:00 - 16:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Molitor Adresse 2 avenue de la Porte-Molitor 75016 Paris Ville Paris Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Molitor Paris