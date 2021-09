Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière Loire-Atlantique, Moisdon-la-Rivière Rando-conte : Au gré du Don Moisdon-la-Rivière Moisdon-la-Rivière Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée du patrimoine 2021 Moisdon-la-Rivière. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 15h00

Dimanche 19 septembre, 15h00 Rando-conte : Au gré du Don * Départ à 15h. Portée par les bénévoles de la bibliothèque, cette balade sera animée par la conteuse Natacha Matten et accompagnée de son violoncelle.

Durée : entre 1h30 et 2 heures. Parcours : 8 kms

Réservation conseillée au 02 40 81 03 33 *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Moisdon-la-Rivière 3 Place de l'église 44520 Moisdon-la-Rivière

