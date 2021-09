Nancy MJC des 3 Maisons Meurthe-et-Moselle, Nancy « Zone du dehors » à Nancy MJC des 3 Maisons Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

« Zone du dehors » à Nancy MJC des 3 Maisons, 17 septembre 2021 14:00, Nancy. Journée du patrimoine 2021 MJC des 3 Maisons. Gratuit contact@lora.fr

17 – 19 septembre « Zone du dehors » à Nancy * L’exposition Zone du dehors présente des œuvres de jeunes artistes du territoire récemment diplômé.e.s. La crise sanitaire et le gel des projets d’expositions ont ôté à ces artistes toute visibilité nécessaire lors de la sortie des Écoles Supérieures d’Art. Cette exposition collective n’est donc pas thématique, mais rassemble le travail de 10 jeunes artistes, afin d’établir une première rencontre entre les œuvres et le public. Présente dans quatre lieux différents, elle propose de (re)découvrir ces espaces dédiés à la création contemporaine dans le Grand Est. N’hésitez pas à parcourir le territoire pour rencontrer le travail de ces jeunes artistes que nous avons tant de plaisir à présenter! Exposition collective avec Manon Nicolay, Anna Coulet, Benoît De Mijolla, Wanqi Gan, Camille Audibert, Anthony Visconti, Camille Bertrand, Alexane Maillard, Armelle Tulunda, Camille Rabourdin. Lieux : la MCL à Metz, Artopie à Meisenthal, MJC 3 Maisons à Nancy, XS Plus à l’Office de Tourisme de Metz. Tous les jours de 14h à 18h

Commissariat : Membres du réseau LoRA Programme vernissages : MCL le 09.09 à 18h30

MJC 3 maisons le 10.09 à 18h

Artopie le 11.09 à 16h Avec le soutien de : CAC – La synagogue de Delme, 379 Galerie Artothèque, plus vite, Modula, La Conserverie, un lieu d’archives, MCL de Metz, Artopie, Octave Cowbell, Monstruosa, LYO-Est, 6WEAC, Ergastule. Le Pass sanitaire est obligatoire depuis le 1er août, il vous faudra donc vous munir d’une preuve sanitaire (vaccin, test RT-PCR ou antigéniques négatif de -72h, certificat de rétablissement après contamination COVID). *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Preuve sanitaire : vaccin, test RT-PCR ou antigénique négatif de -72h.

MJC des 3 Maisons 12 rue de Fontenoy, 54000 Nancy Nancy 54100 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location71499056.jpg?_ts=1629724922816 03 83 32 80 52

La Maison des Jeunes et de la Culture des 3 Maisons est une association d’Éducation Populaire selon la Loi 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, conventionnée avec la Ville de Nancy, et affiliée à la fédération Régionale Lorraine et la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture.

Crédits : ©Réseau LoRA Gratuit L’Est Républicain ©ER /Patrice Saucourt

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu MJC des 3 Maisons Adresse 12 rue de Fontenoy, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville MJC des 3 Maisons Nancy