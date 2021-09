M'Tsapéré MJC de M'Tsapéré, mamoudzou M'tsapéré ISTAWI MJC de M’Tsapéré, mamoudzou M'Tsapéré Catégorie d’évènement: M'tsapéré

ISTAWI MJC de M’Tsapéré, mamoudzou, 17 septembre 2021 09:00, M'Tsapéré. Journée du patrimoine 2021 MJC de M’Tsapéré, mamoudzou. Sur inscription 06 39 65 19 67

Vendredi 17 septembre, 09h00 ISTAWI * Ouvert aux établissements scolaires avec inscription préalable ( 4 à 6 classes : primaire ou secondaire) Ateliers de maquillage fait soi-même, écologique et sain Pour cet atelier nous avons sollicité Eva Laboudère, marraine de l’association, miss Mayotte 2019 et native de M’tsapéré.

Nous ferons au cours de cet atelier un historique des méthodes ancestrales mahoraises pour réaliser soi-même ses produits de maquillage en présentant les alternatives respectueuses de l’environnement, de la santé et du bien-être. Réalisation de Khôl Historiquement, Le khôl est une poudre minérale autrefois composée de sulfure de plomb ou de sulfure d’antimoine, hautement toxique utilisé pour maquiller ou soigner les yeux.

A Mayotte, le Khôl se fabrique un peu différemment à l’aide d’un peu de coton, d’huile de coco et de cendre de bois brûlé. Confection de masque de beauté des mahoraises – m’zindzano. Ce masque est confectionné à partir de bois de santal et sert à protéger la peau du soleil, des impuretés et des moustiques. Historiquement ,

Le masque se fabriquait en frottant du bois de santal sur un tabouret de corail et en ajoutant de l’eau à la poudre obtenue.

Une explication sera fournie sur l’indispensable préservation des coraux et les alternatives possibles. Atelier de travail artisanal à base de déchets recyclés qui pourront aller de:

• La confection de sifflets,

• La réalisation d’objets à base de cannettes (instruments de musique, cendriers, …),

• La confection de sacs à base de sac de riz reconditionnés,

• Réalisation de sacs et de bijoux à partir d’opercules de cannettes usagées. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 16h00

*

pour les classes d’établissement scolaire

MJC de M’Tsapéré, mamoudzou MJC de M’Tsapéré, mamoudzou M’Tsapéré 97605 Crédits : propriété de l’association Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 16:00 Catégorie d’évènement: M'tsapéré Autres Lieu MJC de M'Tsapéré, mamoudzou Adresse MJC de M'Tsapéré, mamoudzou Ville M'Tsapéré Age minimum 6 Age maximum 14 lieuville MJC de M'Tsapéré, mamoudzou M'Tsapéré