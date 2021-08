Halluin MJC CENTRE SOCIAL HALLUIN Halluin, Nord Randonnée sur la thématique du textile MJC CENTRE SOCIAL HALLUIN Halluin Catégories d’évènement: Halluin

Samedi 18 septembre, 14h00 Randonnée sur la thématique du textile * Randonnée sur le patrimoine textile de la ville d’Halluin (découverte, explications, énigmes…). Départ 14h de la MJC CENTRE SOCIAL HALLUIN, 78 rue Gustave Desmettre 59250. Circuit de 2h, et avec la visite de l’ARPH (association sur le passé d’Halluin), puis peut-être d’une entreprise (à confirmer), suivi d’un pot à la MJC Centre social vers 17h30.

Inscription obligatoire et gratuite au 0320281150. Places limitées à 16 personnes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, sur inscription

