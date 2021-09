Alès Mine Témoin Alès, Gard Visite guidée Mine Témoin Alès Catégories d’évènement: Alès

Visite guidée Mine Témoin, 18 septembre 2021 09:30, Alès. Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Visite guidée * Ouvrage d’art minier unique en France, témoignage exceptionnel de l’histoire minière en Cévennes, la mine témoin est un ancien centre d’apprentissage qui a formé des générations de mineurs.

Commentés de bout en bout, les 700 mètres de galeries présentent une rétrospective saisissante. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

5.50 € / adulte – 3.50 € de 6 à 12 ans – gratuit pour les moins de 6 ans

Mine Témoin chemin de la cité Sainte Marie, Alès Alès 30100 Gard

04 66 30 45 15 https://www.ales.fr/sortir-bouger/musees/mine-temoin/

Découverte de l’histoire de la mine et de ses hommes (patrimoine minier matériel et immatériel).

© service tourisme Alès Agglomération

