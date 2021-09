Dareizé Mille Club Dareizé Dareizé, Rhône Exposition photos “Toutes les couleurs de Vindry-sur-Turdine” Mille Club Dareizé Dareizé Catégories d’évènement: Dareizé

18 et 19 septembre Exposition photos “Toutes les couleurs de Vindry-sur-Turdine” * L’artiste locale Laurence CHABALIER dévoilera au grand public ses photographies de paysages prises sur les 4 villages de la commune. Entrée libre (pas d’inscription) mais pass sanitaire obligatoire à présenter à l’entrée de la salle. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h30

Gratuit.

Mille Club Dareizé DAREIZE Dareizé 69490 Rue du stade Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location52759299.jpg 04 74 05 61 03 http://www.vindrysurturdine.fr

Salle d’animation

Crédits : ® Laurence CHABALIER Gratuit ® Mairie de Vindry-sur-Turdine

