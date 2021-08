Réalité virtuelle: Notre-Dame de Paris à 360° Micro-Folie du Pays Foyen, 17 septembre 2021 09:30, Sainte-Foy-la-Grande.

Journée du patrimoine 2021 Micro-Folie du Pays Foyen. Gratuit|Sur inscription microfolie@paysfoyen.fr, tourisme@paysfoyen.fr, 05 57 46 03 00

Vendredi 17 septembre, 09h30, 14h00

Réalité virtuelle: Notre-Dame de Paris à 360°

Venez découvrir en exclusivité la vidéo en réalité virtuelle sur Notre-Dame de Paris à 360°.

Aujourd’hui, alors que le monument est fermé pour restauration, Paris Musées et Ubisoft proposent une visite en réalité virtuelle chargée d’émotion. Le visiteur se trouve transporté à différents endroits du monument : de la nef au balcon, du parvis au toit et jusque dans les airs, porté par le son du célèbre orgue Cavaillé-Coll de la cathédrale.

Le secteur des jeux vidéo se rapproche de plus en plus du monde de la Culture – Ubisoft crée des mondes virtuels riches en références culturelles et historiques, en collaboration avec des experts de tous horizons, linguistes, urbanistes, historiens… Il est donc apparu évident à Ubisoft de réutiliser son travail sur Notre-Dame de Paris, pour contribuer à montrer et à faire revivre cette merveille du Patrimoine mondial.

vendredi 17 septembre – 09h30 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Sur inscription.



Micro-Folie du Pays Foyen 102, Rue de la République 33220 Sainte-Foy-la-Grande Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59637246.jpg?_ts=1628601753699 05 57 46 03 00 https://www.tourisme-dordogne-paysfoyen.com/je-decouvre/la-micro-folie-du-pays-foyen/

Le musée numérique vous propose de découvrir plus de 1200 œuvres issues des musées nationaux et internationaux. Chacun peut suivre sa propose navigation, entre l’écran et la tablette mis à disposition, en lisant les cartels des musées, en découvrant les secrets des tableaux, en jouant, …

Il est également possible de réaliser des conférences sur rendez-vous pour les groupes dans le musée numérique.

Enfin, l’espace de réalité virtuelle permet d’accéder à de nombreuses vidéos réalisées par Arte 360°.

La Microfolie se trouve dans les locaux de l’Office de Tourisme du Pays Foyen.

