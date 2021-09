Châlons-en-Champagne Micro-folie Châlons-en-Champagne, Marne À la découverte d’une Micro-Folie : plateforme culturelle de proximité Micro-folie Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Samedi 18 septembre, 14h00 À la découverte d’une Micro-Folie : plateforme culturelle de proximité * Fabuleux outil, la Micro-Folie met à portée de doigt plus de 1000 œuvres en provenance du Louvre, du Centre Pompidou ou encore d’Orsay. À travers celle-ci s’illustrent les avantages de la dématérialisation : grâce à l’objet numérique, nous rapprochons ce qui est lointain. Toucher, zoomer, retourner des chefs-d’oeuvre n’est plus qu’à portée de doigt ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre.

Micro-folie 1 rue du cirque, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne

L’accueil du dispositif Micro-Folie à Châlons est une promesse, celle de démultiplier l’offre culturelle de notre Ville. Ce concept atypique se place sous le signe de la diffusion, de la pédagogie et de la créativité. Plus que cela, c’est une vitrine, ou plutôt un écran qui permet de rayonner dans les autres Micro-Folies du monde. La Micro-Folie de Châlons-en-Champagne est installée au sein du cirque historique.

©Christophe Manquillet ©Office de Tourisme de Châlons-en-Champagne

