18 et 19 septembre visite numérique Sortilège en Brière * Au départ de Kercabellec à Mesquer un itinéraire propose la découverte des patrimoine culturels et naturels de la commune. Enigme, défis photos, memory et devinettes viendront ponctuer l’aventure des familles. Les joueurs pourront sélectionner la commune de leur choix pour démarrer le jeu parmi 8 communes du territoire ayant intégré la saga Sortilège en Brière. *

être muni de son smartphone, téléchargez l’application Baludik et géolocalisez la commune

Le petit port de Kercabellec, un lieu magique pour déguster huîtres et coquillages. Un moment privilégié dans un lieu calme et apaisant…

