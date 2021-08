Sèvremoine Menhir de la Bretellière Maine-et-Loire, Sèvremoine Le Menhir de la Bretellière dévoile ses secrets Menhir de la Bretellière Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Samedi 18 septembre, 15h00 Le Menhir de la Bretellière dévoile ses secrets * Saviez-vous que le menhir de la Bretellière est le plus grand menhir du Maine-et-Loire ? Selon l’ensoleillement il vous révélera même une mystérieuse gravure vieille de 6500 ans… RDV avec Paul Raux, le samedi 18 septembre à 15h pour en savoir plus ! Rendez vous sur le parking 200m avant le menhir.

GPS 47° 6′ 12.6″ N – 1° 2′ 17.9″ W Pour en savoir plus : www.memoiresmacairoises.jimdo.com *

Menhir de la Bretellière La Bretellière 49450 Saint Macaire en Mauges Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire

