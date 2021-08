Exposition du fonds d’art régional Mémorial’ACTe, 18 septembre 2021 09:00, Pointe-a-Pitre.

Journée du patrimoine 2021 Mémorial’ACTe. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Exposition du fonds d’art régional

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2021, la collectivité régionale ouvre son fonds d’art au public. Constitué d’une centaine d’oeuvres d’une cinquantaine d’artistes, il témoigne de sa volonté de soutenir la création artistique contemporaine.

Sinscrivant ainsi dans la thématique le patrimoine pour tous, la Région Guadeloupe offre au public découvrir ou de redécouvrir son patrimoine artistique

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 16h00

Entrée libre mais selon les règles sanitaires en vigueur



Mémorial’ACTe Pointe à Pitre rue pascal Darboussier carénage Pointe-a-Pitre 97110 Guadeloupe

05 90 25 16 00 http://www.memorial-acte.fr

centre caribéen d’expression et de mémoire de la traite et de l’esclavage, le Mémorial ACTe a pour ambition originelle de créer un lieu dédié à la mémoire collective de l’esclavage et de la traite, ouvert sur le monde contemporain. En plus d’être directement celle des Guadeloupéens et des habitants de la Caraïbe, l’histoire de l’esclavage et de la traite négrière concerne toute l’Humanité. Offrir un lieu de mémoire et de recherche, c’est, en plus de fédérer toutes les composantes de la population autour d’un passé commun, s’engager à poser la question de la liberté, de toutes les libertés et du vivre ensemble.

