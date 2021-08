Murat Mémorial des Déportés Cantal, Murat Visite du Mémorial des Déportés Mémorial des Déportés Murat Catégories d’évènement: Cantal

Visite du Mémorial des Déportés Mémorial des Déportés, 18 septembre 2021 10:00, Murat

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h00 Visite du Mémorial des Déportés * Plongés dans l’obscurité, vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux, avec l’histoire. Revivrez en images la résistance, la déportation, la survie dans les camps de concentration à travers l’épopée des Muratais. Sur réservation. A partir de 13 ans. Nombre de personne limité. Visites réalisées par Serge Defix greeter et historien local.

Mesures sanitaires en fonction des mesures en vigueur. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h30

Mémorial des Déportés Place du Ballat 15300 Murat

https://cibul.s3.amazonaws.com/location2599824.jpg 04 71 20 09 47 http://hautesterrestourisme.fr

Ce mémorial perpétue la mémoire des 121 Muratais arrêtés par l’armée allemande les 12 et 24 juin 1944. Une centaine a été déportée vers le camp de Neuengamme, au nord de l’Allemagne. Plongés dans l’obscurité vous serez dès votre arrivée en prise directe avec les lieux. Guidés par un son et lumières, les visiteurs sont invités à revivre en images la Résistance, la Déportation, la survie dans les camps de concentration à travers l’épopée des Muratais. Visite sur réservation. Sous-titrage en anglais et allemand.

Heure : 10:00 - 15:30