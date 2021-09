Points paroles Mémorial des déportations, 18 septembre 2021 14:00, Marseille.

Journée du patrimoine 2021 Mémorial des déportations. Gratuit

18 et 19 septembre

Points paroles

Mémorial des déportations

Répression et persécutions à Marseille durant la Seconde Guerre mondiale.

Au pied du Fort Saint-Jean, face aux vieux quartiers entièrement détruits en 1943, le Mémorial des déportations est installé dans un bunker, fait la narration des politiques de répression et de persécution mises en œuvre à Marseille durant la Seconde Guerre mondiale : films, récits individuels et collectifs, témoignages, création vidéo artistique…

Point-parole par Laurence Garson, Responsable du mémorial des déportations et Laurence Amselem, chargée de projet musée d’Histoire et mémorial des déportations

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre, sans inscription



Mémorial des déportations Avenue Vaudoyer 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Situé au pied du Fort Saint-Jean, le Mémorial des déportations, anciennement des Camps de la mort, est installé dans un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale, ayant certainement servi au service de santé de l’armée allemande. Il appartient à l’ensemble du verrou défensif du port de Marseille et plus largement du Mur de la Méditerranée devant prévenir un débarquement des Alliés en Provence. Le Mémorial a été inauguré en 1995, à l’occasion du 50e anniversaire de la libération des camps et a fermé ses portes en 2012 durant les travaux du MUCEM. C’est un lieu de transmission de l’histoire, de mémoire des victimes du nazisme et du Régime de Vichy morts en déportation et des évènements propres à Marseille (rafles, évacuations et destruction du Vieux Port, internements, déportations). La Ville l’ouvre à nouveau au public dans une perspective scientifique et culturelle renouvelée.

