18 et 19 septembre

Visites guidées à 2 voix du Mémorial de l'Esclavage de Nantes

Incidence de la traite et de l’esclavage sur l’économie nantaise au XVIIIe et XIXe siècle, sur le port et sur l’architecture immobilière.

Dans quel contexte, non dénué de résistances, a muri l’idée de ce projet de monument dédié à la traite et à l’esclavage.

Visite méditative du Mémorial souterrain et de l’esplanade qui le relie à la passerelle Victor Schoelcher et au nouveau Tribunal de Nantes.

Regards particuliers d’un descendant d’armateur négrier et d’un descendant d’esclave. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Mémorial de l'esclavage de Nantes, Quai de La Fosse, 44000 Nantes

Complémentaire de l’exposition au Musée historique de Nantes (Château des ducs de Bretagne) ce monument rend hommage à ceux qui ont lutté et luttent encore contre l’esclavage dans le monde.

