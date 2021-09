Paris Mémorial de la Shoah Paris Parcours de mémoire : Visite exceptionnelle du Mémorial de Drancy et du Cercil – Musée Mémorial des Enfants du Vél’d’Hiv’ Mémorial de la Shoah Paris Catégorie d’évènement: Paris

Parcours de mémoire : Visite exceptionnelle du Mémorial de Drancy et du Cercil – Musée Mémorial des Enfants du Vél’d’Hiv’ Mémorial de la Shoah, 19 septembre 2021 09:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Mémorial de la Shoah. Gratuit|Sur inscription https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-memoire

Dimanche 19 septembre, 09h00 Parcours de mémoire : Visite exceptionnelle du Mémorial de Drancy et du Cercil – Musée Mémorial des Enfants du Vél’d’Hiv’ * Le Mémorial de la Shoah de Drancy et le Cercil – Musée Mémorial des Enfants du Vél’d’Hiv’ à Orléans vous proposent une visite couplée autour des premières grandes rafles de 1941 et du rôle des camps d’internement de Drancy, Pithiviers et Beaune-la-Rolande dans l’internement et la déportation des Juifs de France. 9 h : rendez-vous devant le Mémorial de Paris. Départ en car pour le Mémorial de Drancy. 10 h : visite thématique du Mémorial de Drancy. 12 h : déjeuner sur place (prévoir un pique-nique). 13 h : départ pour le Cercil à Orléans. 15 h : visite du Cercil – Musée Mémorial des Enfants du Vél’d’Hiv. 17 h : départ. Retour prévu à Paris pour 19h. *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

*

Gratuit, nombre de places très limité, inscription obligatoire.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64303860.jpg 01 42 77 44 72 http://www.memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah?fref=ts,https://twitter.com/shoah_memorial

Situé à Paris au cœur du Marais, le Mémorial de la Shoah propose une exposition permanente sur le sort des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des expositions temporaires, un auditorium avec de nombreuses conférences, de projections et de rencontres, des lieux de recueillement comme le Mur des Noms ou la crypte et un centre de documentation avec plusieurs millions d’archives sur la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses activités sont organisées aussi bien à l’attention des individuels que des scolaires – ateliers, visites guidées, rencontre avec des témoins, etc. Des séminaires de formation sont régulièrement proposés aux enseignants et à des groupes spécifiques comme les nouvelles recrues de la police.

Crédits : DR Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 17:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mémorial de la Shoah Adresse 17 rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris Ville Paris lieuville Mémorial de la Shoah Paris