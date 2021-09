Paris Mémorial de la Shoah Paris Rencontre : L’exposition “Le Juif et la France” Mémorial de la Shoah Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre : L’exposition “Le Juif et la France” Mémorial de la Shoah, 18 septembre 2021 16:30, Paris. Journée du patrimoine 2021 Mémorial de la Shoah. Gratuit|Sur inscription https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/lexposition-le-juif-et-la-france

Samedi 18 septembre, 16h30 Rencontre : L’exposition “Le Juif et la France” * À travers la présentation d’objets, de photographies et documents conservés au Mémorial de la Shoah, la rencontre propose de revenir en de tail sur l’exposition Le Juif et la France, inaugure e le 5 septembre 1941 au Palais Berlitz à Paris, par Paul Se zille, secrétaire général de l’Institut d’études aux questions juives. Il s’agira également de discuter de la place occupée par cette manifestation dans le contexte de la plus grande offensive de propagande antisémite menée par l’occupant au printemps 1941.

En présence de Lior Lalieu- Smadja, responsable de la photothèque du Mémorial de la Shoah, Claude Singer, responsable du service pédagogie du Mémoire de la Shoah, et Karen Taieb, responsable des archives du Mémorial de la Shoah.

Animée par Tal Bruttmann, historien. *

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h30

*

Gratuit sur inscription

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64303860.jpg 01 42 77 44 72 http://www.memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah?fref=ts,https://twitter.com/shoah_memorial

Situé à Paris au cœur du Marais, le Mémorial de la Shoah propose une exposition permanente sur le sort des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des expositions temporaires, un auditorium avec de nombreuses conférences, de projections et de rencontres, des lieux de recueillement comme le Mur des Noms ou la crypte et un centre de documentation avec plusieurs millions d’archives sur la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses activités sont organisées aussi bien à l’attention des individuels que des scolaires – ateliers, visites guidées, rencontre avec des témoins, etc. Des séminaires de formation sont régulièrement proposés aux enseignants et à des groupes spécifiques comme les nouvelles recrues de la police.

Crédits : © Mémorial de la Shoah. Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 16:30 - 18:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mémorial de la Shoah Adresse 17 rue Geoffroy-l'Asnier 75004 Paris Ville Paris lieuville Mémorial de la Shoah Paris