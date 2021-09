Vassieux-en-Vercors Mémorial de la Résistance en Vercors Drôme, Vassieux-en-Vercors Projection : Le lycée polonais de Villard-de-Lans Mémorial de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

Projection : Le lycée polonais de Villard-de-Lans Mémorial de la Résistance en Vercors, 19 septembre 2021 11:30, Vassieux-en-Vercors. Journée du patrimoine 2021 Mémorial de la Résistance en Vercors. Gratuit Handicap moteur

Dimanche 19 septembre, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 Projection : Le lycée polonais de Villard-de-Lans * L’amitié franco polonaise s’est manifestée dans diverses circonstances, et à de nombreuses occasions. Il est toutefois un cas très exceptionnel : c’est celui qui, durant toute la Seconde Guerre mondiale, malgré la présence allemande, a permis l’existence du Lycée polonais CYPRIAN NORWID de Villard-de-Lans, faisant ainsi de cette école le seul établissement officiel d’enseignement secondaire polonais d’Europe occupée de 1940 à 1946. *

Fait partie de la visite du Mémorial

Mémorial de la Résistance en Vercors Col de la Chau, 26420 Vassieux en vercors Vassieux-en-Vercors 26420 La Mure Drôme

Le Mémorial rend hommage aux hommes et aux

femmes qui ont combattu pour la liberté. Entrez

dans la forteresse (œuvre architecturale d’une

grande puissance évocatrice). Plongez dans le

quotidien des maquisards (mise en scène, image,

son et lumière). Un parcours symbolique de l’ombre

à la lumière, jusqu’au belvédère.

