Découverte d'archives inédites : la résistance dans le Vercors Mémorial de la Résistance en Vercors, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Découverte d’archives inédites : la résistance dans le Vercors * Conservée au sein du Mémorial, des archives inédites seront exceptionnellement présentées et commentées en direct.

Accessible pour tout public, dès 8 ans. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Sur inscription (places limitées)

Mémorial de la Résistance en Vercors Col de la Chau, 26420 Vassieux en vercors Vassieux-en-Vercors 26420 La Mure Drôme

Le Mémorial rend hommage aux hommes et aux

femmes qui ont combattu pour la liberté. Entrez

dans la forteresse (œuvre architecturale d’une

grande puissance évocatrice). Plongez dans le

quotidien des maquisards (mise en scène, image,

son et lumière). Un parcours symbolique de l’ombre

à la lumière, jusqu’au belvédère.

