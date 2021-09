Marseille Mémorial de la Marseillaise Bouches-du-Rhône, Marseille Visites libres Mémorial de la Marseillaise Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Visites libres * Mémorial de La Marseillaise Le Mémorial de la Marseillaise se situe à l’extérieur des remparts de la ville antique, le long de l’ancienne voie d’Italie, dans l’actuelle rue Thubaneau.

Sur un parcours scénographique de 45 minutes, le Mémorial retrace quelques-uns des événements majeurs de la Révolution restituant ainsi le contexte de la naissance de « La Marseillaise ». Visites libres en continu (dernière admission 17h15) *

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h30 à 18h00

Entrée libre, sans inscription

Mémorial de la Marseillaise 23, rue Thubaneau 13001 Marseille Marseille 13001 Bouches-du-Rhône

04 91 55 36 00 http://culture.marseille.fr/musees-et-patrimoine/les-musees-de-marseille

L’histoire de La Marseillaise, chant révolutionnaire chanté par les Fédérés marseillais pendant leur voyage vers Paris en 1792, n’avait jamais été mise en valeur par la Ville de Marseille. C’est désormais chose faite avec la réhabilitation du “Club des Jacobins” et la mise en place d’un parcours-spectacle retraçant son histoire. Ouvert le mardi et le vendredi de 9h30 à 17h, dernière admission à 16h. Entrée libre et gratuite pour tous.

Lieu Mémorial de la Marseillaise Adresse 23, rue Thubaneau 13001 Marseille Ville Marseille