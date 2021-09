Le Mémorial de Dun-les-Places Mémorial de Dun-les-Places, 18 septembre 2021 14:00, Dun-les-Places.

Journée du patrimoine 2021 Mémorial de Dun-les-Places. Gratuit

18 et 19 septembre

Le Mémorial de Dun-les-Places

Le mémorial transmet le souvenir d’événements et d’hommes, victimes de la barbarie nazie.

Il raconte l’histoire d’un village-martyr et de ses habitants. Les faits se concentrent sur 3 jours : les 26, 27 et 28 juin 1944. Trois jours qui marquent profondément la vie de Dun-les-Places. Trois jours aux cours desquels le village est pillé, incendié et 27 hommes sont fusillés et massacrés.

Ce centre d’interprétation est un lieu dédié à la mémoire. Le parcours intérieur, composé de trois salles, donne à entendre la parole des survivants et montre la reconstruction physique et morale, après un événement d’une violence extrême. L’exposition présente des créations audiovisuelles qui donne la place au témoignage et à l’émotion.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

