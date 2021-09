Colombey-les-Deux-Églises Mémorial Charles de Gaulle Colombey-les-Deux-Églises, Haute-Marne Redécouvrez la vie du Général en visitant le mémorial Mémorial Charles de Gaulle Colombey-les-Deux-Églises Catégories d’évènement: Colombey-les-Deux-Églises

18 et 19 septembre Redécouvrez la vie du Général en visitant le mémorial * Visite du Mémorial Charles de Gaulle : accès aux expositions temporaire, permanente et à la Croix de Lorraine. Bien au-delà d’une présentation traditionnelle de l’Homme du 18 juin ou du premier Président de la Ve République, le Mémorial constitue un véritable rendez-vous avec l’histoire du vingtième siècle et une rencontre avec Charles de Gaulle dans son intimité. Pensé comme le socle de la Croix de Lorraine, le bâtiment inscrit tout à la fois le personnage de Charles de Gaulle au cœur de la modernité et dans les paysages de Colombey-les-Deux-Églises qu’il affectionnait tout particulièrement. C’est par ailleurs dans cette commune qu’il choisit dès 1934 de s’installer en famille et qu’il fit l’Histoire, en recevant dans sa demeure familiale le chancelier Konrad Adenauer en septembre 1958. Sa demeure familiale, la Boisserie est depuis quelques décennies ouverte au public, mais il manquait, cependant, à Colombey-les-Deux-Églises, un lieu pour comprendre le personnage.

Le Mémorial Charles de Gaulle, en remplissant ce rôle, complète, ainsi, un parcours de mémoire dédié au plus illustre des Français. Nouveauté 2021 : Exposition nationale des peintres des Armées.

Réunis pour la première fois, les peintres de l’Armée de Terre, de l’Air et de l’Espace, de la Marine nationale ainsi que de la Gendarmerie nationale exposent leurs oeuvres au Mémorial Charles de Gaulle du 22 avril au 30 décembre 2021. Installée dans le hall d’honneur « Compagnons de la Libération, médaillés de la Résistance », ainsi que dans la salle « Konrad Adenauer », l’exposition « Charles de Gaulle, fragments d’une épopée » suit un parcours chronologique en cinq séquences depuis la campagne de France de 1940 jusqu’à l’héritage laissé par « le plus illustre des Français ». *

samedi 18 septembre – 09h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 19h00

Tarif préférentiel : 6 €. Port du masque obligatoire.

Mémorial Charles de Gaulle 1 rue du Mémorial Charles de Gaulle 52330 Colombey-les-Deux-Eglises Colombey-les-Deux-Églises 52330 Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82735664.jpg?_ts=1630656757250 03 25 30 90 80 http://www.memorial-charlesdegaulle.fr

Centre d’interprétation historique retraçant le XXe siècle, au travers d’une scénographie d’exception centrée sur des grands épisodes de la vie du Général de Gaulle. Lieu d’histoire vivante, le Mémorial Charles de Gaulle est riche d’une grande variété de supports imaginés par les scénographes de Nausicaa, Christian Le Conte et Geneviève Noirot : décors, films sur écrans géants, bornes multimédia, créations sonores, commentaires écrits, dioramas, archives sonores et audiovisuelles. À la pointe de la technologie, il s’adresse à tous.

©Mémorial Charles de Gaulle

