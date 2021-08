Sainte-Suzanne Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air Sainte-Suzanne Visite du domaine de Bel-Air Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air Sainte-Suzanne Catégorie d’évènement: Sainte-Suzanne

17 – 19 septembre Visite du domaine de Bel-Air * Cette expérience multimédia invitera le visiteur à plonger dans l’histoire méconnue du domaine de Bel-Air après l’abolition de l’esclavage. Le parcours paysager de la visite est destiné à rendre hommage aux centaines d’affranchis et d’engagés, africains, indiens, malgaches ou chinois, qui ont dû quitter leur terre natale pour travailler, dans des conditions très pénibles, à la prospérité de ce domaine sucrier et à l’édification de l’église de la Sainte famille construite entre 1858 et 1860 puis détruite par un cyclone en 1881. Au cœur de ces vestiges, il découvrira également la vie aventureuse de Camille Jurien de la Gravière, propriétaire du domaine de 1848 à 1879, personnage atypique qui tenta d’expier le crime de l’esclavage. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 10h00

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 10h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 10h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

Entrée gratuite pour le public scolaire dans la limite de 15 élèves par visite. Entrée à 5€ pour les autres visiteurs, les 18 et 19 septembre dans la limite de 15 personnes par visite.

Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air La Réunion Sainte-Suzanne 97441 Les Jacques Bel-Air Crédits : Association Mémorial Camille Jurien Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription

