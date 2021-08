Souchez Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Pas-de-Calais, Souchez Visite guidée du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Souchez Catégories d’évènement: Pas-de-Calais

Visite guidée du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette, 17 septembre 2021 10:00, Souchez. Journée du patrimoine 2021 Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette. Gratuit|Sur inscription 03 21 74 83 17, groupes@tourisme-lenslievin.fr

Vendredi 17 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 Visite guidée du Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette * Accompagnés d’un guide, les élèves découvrent le Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette et comprennent comment la Grande Guerre s’est déclenchée, quelles ont été ses grandes étapes, comment elle a pris une dimension mondiale et pourquoi les combattants ont autant souffert. Au Centre d’Histoire, ils découvriront l’histoire du conflit ; à la nécropole nationale , où dorment plus de 42 000 soldats, ils prennent conscience de l’ampleur du conflit et à l’Anneau de la mémoire ils rendent hommage à toutes ces vies sacrifiées. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h30

vendredi 17 septembre – 11h30 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h30

vendredi 17 septembre – 15h30 à 17h00

Inscription obligatoire ; 1 classe + accompagnant par créneau ; créneau de visite d’1h30

Mémorial 14-18 Notre-Dame-de-Lorette 102 rue Pasteur, 62153 Souchez Souchez 62153 Pas-de-Calais

https://cibul.s3.amazonaws.com/location38101765.jpg 03 21 74 83 15 http://www.memorial1418.com

En bas de la colline de Notre-Dame-de-Lorette, le Centre d’Histoire du Mémorial 14-18 retrace la Grande Guerre sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais à travers une sélection d’objets, de films et plusieurs centaines de photographies issues de fonds d’archives publics et privés provenant du monde entier.

