Exposition en plein air "3 montagnes se dévoilent : Glières, 1000 ans d'histoires sur un plateau" Mémoire du Maquis-Plateau des Glières, 18 septembre 2021 09:15, Glières-Val-de-Borne

18 et 19 septembre Exposition en plein air “3 montagnes se dévoilent : Glières, 1000 ans d’histoires sur un plateau” * À travers une exposition en 3 volets, découvrez les relations complexes et anciennes entre les Hommes et les montagnes, issues des recherches menées en Haute-Savoie entre 2018 et 2021 par une équipe de scientifiques coordonnée par le Département. Tour complet : 3 h 30

Parcours pédestre. Prévoir chaussures de randonnée, eau et pique-nique.

Plan et départ : Maison du plateau *

samedi 18 septembre – 09h15 à 12h30

samedi 18 septembre – 13h45 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h15 à 12h30

dimanche 19 septembre – 13h45 à 17h30

Mémoire du Maquis-Plateau des Glières Col des Glières 74130 Glières-Val-de-Borne

