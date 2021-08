Lille Melting Port, Ports de Lille, Place Leroux de Fauquemont (5ème rue) Lille, Nord Découvrez l’activité de Ports de Lille lors d’une visite commentée à bord de la péniche l’Eldorado Melting Port, Ports de Lille, Place Leroux de Fauquemont (5ème rue) Lille Catégories d’évènement: Lille

Découvrez l'activité de Ports de Lille lors d'une visite commentée à bord de la péniche l'Eldorado Melting Port, Ports de Lille, Place Leroux de Fauquemont (5ème rue), 18 septembre 2021 09:00, Lille Journée du patrimoine 2021

Samedi 18 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00 Découvrez l’activité de Ports de Lille lors d’une visite commentée à bord de la péniche l’Eldorado * Port de Lille, c’est bien sûr des bateaux, et également des trains, le saviez-vous ?

Venez découvrir comment Ports de Lille fait travailler ensemble ces deux modes de transports pour connecter Lille avec la France, l’Europe et le monde ! – Visite commentée à bord de la péniche l’Eldorado (45 minutes), – Exposition sur l’histoire de Ports de Lille, – Mise en avant des conteneurs, wagons, pousse-wagon, portique, … Inscription sur jep.lille.fr à partir du 13 Septembre à 17h. Retrouvez l’ensemble de la programmation lilloise sur jep.lille.fr *

Les réservations s’effectuent directement en ligne Pass sanitaire et masque obligatoires. Nombre de places limité selon les règles sanitaires applicables et sous réserve des conditions météorologiques. Pass sanitaire obligatoire.

Melting Port, Ports de Lille, Place Leroux de Fauquemont (5ème rue) Place Leroux de Fauquemont 59000 Lille Lille Vauban-Esquermes Nord Ports de Lille assure l’aménagement, le développement et la gestion de 12 ports, et constitue un réseau de sites logistiques multimodaux couvrant le territoire au service des industries, chargeurs et logisticiens de la région Hauts-de-France.

Rendez-vous à l’entrée au port de Lille par la 5ème rue, face à la station de métro “Port de Lille” et la station V’Lille. Parking gratuit Rendez-vous au Melting Port.

