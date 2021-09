Charleville-Mézières Médiathèque Voyelles Ardennes, Charleville-Mézières Exposition « Vampirisme » Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Exposition « Vampirisme » Médiathèque Voyelles, 18 septembre 2021 10:00, Charleville-Mézières. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Voyelles. Gratuit

Samedi 18 septembre, 10h00 Exposition « Vampirisme » * Un théâtre d’ombres éphémère et immersif, qui vous fait entrer dans le fantastique ! L’exposition présentée dans le cadre du Salon des littératures maudites est prolongée, donnant ainsi un écho à la thématique « fantastique et magie » du FMTM. Conçue par Gwenaëlle Podvin, artiste plasticienne carolomacérienne membre du collectif du KAK (Collectif d’Art Contemporain), l’installation propose d’immerger les visiteurs dans l’atmosphère des récits de vampires. Des décors éphémères, jouant de jeux de lumières et d’ombres chinoises, investissent l’imagerie des romans et des films d’épouvante fantastique. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Médiathèque Voyelles 2 place Jacques Félix, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes

La médiathèque Voyelles, qui est l’équipement central du réseau des bibliothèques de Charleville-Mézières, est installée dans les bâtiments de l’ancien couvent des Sépulcrines, fondé au XVIIe siècle, locaux restaurés et agrandis en 2008 par l’architecte Daniel Rubin. La médiathèque conserve des collections très anciennes, du Moyen Âge au XIXe siècle, et des fonds spécialisés, notamment sur Rimbaud et les Ardennes. Elle propose des collections imprimées et audiovisuelles dans tous les domaines et pour tous les publics. Elle dispose d’une salle multimédia ainsi que d’une salle de spectacle.

