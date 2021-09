Charleville-Mézières Médiathèque Voyelles Ardennes, Charleville-Mézières Découvrez le « petit quartier latin » de Charleville et les trésors des collections de la médiathèque Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Découvrez le « petit quartier latin » de Charleville et les trésors des collections de la médiathèque Médiathèque Voyelles, 18 septembre 2021 10:00, Charleville-Mézières. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Voyelles. Gratuit Handicap moteur 03 24 55 69 90

Samedi 18 septembre, 10h00 Découvrez le « petit quartier latin » de Charleville et les trésors des collections de la médiathèque * Savez-vous que la place Jacques Félix a accueilli au fil des siècles un couvent, une école, un collège, un séminaire, une bibliothèque, un musée, de fait surnommé « petit quartier latin » ? Retrouvez la trace de cette histoire si riche qui plonge ses racines dans l’époque de Charles de Gonzague ! En partenariat avec la médiathèque, la visite comporte une présentation privilégiée des trésors patrimoniaux des collections de la médiathèque Voyelles, où vous découvrirez des manuscrits enluminés et des incunables exceptionnels ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Médiathèque Voyelles 2 place Jacques Félix, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77070833.jpg?_ts=1630328275423 http://www.mediatheque-voyelles.fr

La médiathèque Voyelles, qui est l’équipement central du réseau des bibliothèques de Charleville-Mézières, est installée dans les bâtiments de l’ancien couvent des Sépulcrines, fondé au XVIIe siècle, locaux restaurés et agrandis en 2008 par l’architecte Daniel Rubin. La médiathèque conserve des collections très anciennes, du Moyen Âge au XIXe siècle, et des fonds spécialisés, notamment sur Rimbaud et les Ardennes. Elle propose des collections imprimées et audiovisuelles dans tous les domaines et pour tous les publics. Elle dispose d’une salle multimédia ainsi que d’une salle de spectacle.

