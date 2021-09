Vichy Médiathèque Valery-Larbaud Allier, Vichy Conférence: Liviyatan ou le monstre de l’Allier Médiathèque Valery-Larbaud Vichy Catégories d’évènement: Allier

Samedi 18 septembre, 17h00 Conférence: Liviyatan ou le monstre de l’Allier * La rivière Allier fut, en janvier 1934 à Vichy, le théâtre d’un évènement qui attira les foules sur ses rives. Ce fait divers a inspiré à Céline Maltère un nouveau roman de la collection LoKhaLe (éd. La Clef d’Argent) présenté lors de ces JEP 2021. L’occasion d’évoquer, avec Fabienne Pouradier Duteil, le graveur Paul Devaux et d’autres personnalités de la vie culturelle vichyssoise de l’époque, qui furent « témoins de l’affaire du monstre de l’Allier ». Pass sanitaire obligatoire. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

Pass sanitaire obligatoire

Médiathèque Valery-Larbaud 106 rue du maréchal Lyautey, 03200 Vichy, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Vichy 03200 Allier

04 70 58 42 50 https://www.ville-vichy.fr/decouvrir-et-sortir/culture/mediatheque-valery-larbaud https://www.facebook.com/PatrimoineMediathequeVichy/

Médiathèque Valery-Larbaud – Espace patrimoine

Les collections patrimoniales représentent 60 000 documents : manuscrits, ouvrages rares et dédicacés, presse ancienne, estampes, affiches, cartes postales… tous conservés dans des fonds spécialisés : fonds littéraire Valery Larbaud, Roger Caillois, Charles-Louis Philippe, fonds Etat Français, local et régional, fonds Architecture.

