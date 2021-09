Angers Médiathèque Toussaint Angers, Maine-et-Loire La Vieille Alliance Franco-Ecossaise pendant la Guerre de Cent Ans. Médiathèque Toussaint Angers Catégories d’évènement: Angers

Maine-et-Loire

La Vieille Alliance Franco-Ecossaise pendant la Guerre de Cent Ans. Médiathèque Toussaint, 18 septembre 2021 16:00, Angers. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Toussaint. Gratuit Handicap moteur 02 41 24 25 50

Samedi 18 septembre, 16h00 La Vieille Alliance Franco-Ecossaise pendant la Guerre de Cent Ans. * Conférence : ‘’La Vieille Alliance Franco-Ecossaise pendant la Guerre de Cent Ans’’ 600eme anniversaire de la bataille du Vieil-Baugé Par Patrick Gilles, auteur et président de l’association Auld Alliance A l’occasion des journées du patrimoine, Patrick Gilles, auteur et historien, propose à la Médiathèque Toussaint une conférence retraçant l’histoire de la Vieille Alliance Franco-Ecossaise unique dans l’histoire des nations par sa durée et par son intensité ainsi que dans son lien avec le Vieil Baugé. La Guerre de Cent Ans fut la haute période de cette alliance dont la solidité se révéla dans la réalité de l’adversité. L’auteur dédicacera son ouvrage à l’issue de la conférence : « Quand le Chardon d’Ecosse sauva les Lys de France» *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h30

*

Sur inscription.

Médiathèque Toussaint 49, rue Toussaint, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

La bibliothèque Toussaint a reçu le label « Patrimoine du XXe siècle » pour valoriser sa qualité architecturale.

Crédits : Libre de droit Gratuit

Détails Heure : 16:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Médiathèque Toussaint Adresse 49, rue Toussaint, 49000 Angers Ville Angers lieuville Médiathèque Toussaint Angers