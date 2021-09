Valenciennes Médiathèque Simone Veil Nord, Valenciennes Descente de Croix en biscuit Médiathèque Simone Veil Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

18 et 19 septembre Descente de Croix en biscuit * Le musée des Beaux-Arts vient d’acquérir cette pièce exceptionnelle créée par la manufacture de porcelaine de Valenciennes. Il s’agit d’une porcelaine sans émaillage. Cette maîtrise de la porcelaine témoigne du savoir-faire des artisans valenciennois à la fin du 18e siècle. Cette pièce exceptionnelle sera visible dans la Bibliothèque des Jésuites

Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h & Dimanche 19 septembre de 14h à 18h. Cette œuvre sera également visible jusqu’au 16 octobre dans les horaires d’ouverture de la salle des Jésuites. Accès uniquement sur présentation du pass sanitaire. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

