Escape Game : “Le secret des savonniers” Médiathèque, 18 septembre 2021 16:00, Salon-de-Provence. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque. Gratuit|Sur inscription 04 90 44 82 20.

Samedi 18 septembre, 16h00, 18h00, 20h00 Escape Game : “Le secret des savonniers” * La célèbre formule pour confectionner le véritable savon de Marseille a été cachée par le maître savonnier, craignant de se le faire voler par ses concurrents. Dans ce huis clos autour du savon, résolvez les différentes énigmes (visuelles, réflexion, logique…) pour mettre la main sur le fameux cahier de recette.

Animation familiale, à partir de 13 ans : jeu d’enquête.

Durée : 1h.

Samedi 18 à 16h, 18h, 20h ( 3 séances)

Plus d’information sur le site bibliotheque.salon-de-provence.org. *

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 20h00 à 21h00

Sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Médiathèque Boulevard Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône

http://www.bibliotheque.salon-de-provence.fr Crédits : Salon de Provence Gratuit|Sur inscription

