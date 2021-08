Évreux Mediathèque Rolland-Plaisance Eure, Évreux Visite guidée des coulisses de la médiathèque Mediathèque Rolland-Plaisance Évreux Catégories d’évènement: Eure

Évreux

Visite guidée des coulisses de la médiathèque Mediathèque Rolland-Plaisance, 18 septembre 2021 14:00, Évreux. Journée du patrimoine 2021 Mediathèque Rolland-Plaisance. Gratuit|Sur inscription 06 63 33 13 96, mediatheque@evreux.fr

18 et 19 septembre Visite guidée des coulisses de la médiathèque * Vous pourrez visiter ce que les lecteurs ne voient jamais, les coulisses d’une médiathèque. A cette occasion, les bibliothécaires et les archivistes qui vous guideront dans les arcanes des réserves, répondront à vos questions sur leur métier. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h45

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h45

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h45

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h45

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h45

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

*

durée de 45 minutes, limitée à 10 personnes. Réservation obligation

Mediathèque Rolland-Plaisance 24 allée des Soupirs, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure

+33 6 63 33 13 96 Crédits : Ville d’Evreux Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Eure, Évreux Autres Lieu Mediathèque Rolland-Plaisance Adresse 24 allée des Soupirs, 27000 Evreux Ville Évreux lieuville Mediathèque Rolland-Plaisance Évreux