Mur-sur-Allier Médiathèque Mur-sur-Allier, Puy-de-Dôme Un collège au fil des siècles : regards sur l’architecture au service de l’enseignement Médiathèque Mur-sur-Allier Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier

Puy-de-Dôme

Un collège au fil des siècles : regards sur l’architecture au service de l’enseignement Médiathèque, 19 septembre 2021 14:30, Mur-sur-Allier. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 14h30 Un collège au fil des siècles : regards sur l’architecture au service de l’enseignement * Déambulez en compagnie d’un guide-conférencier dans les couloirs, salles et étages de l’ancien collège. Au cours de la visite, revivez l’histoire passionnante et étonnante de l’édifice en empruntant l’escalier des Jésuites et en découvrant leurs cellules, en comprenant les modifications apportées par les militaires et enfin en échangeant sur les difficultés que l’édifice a connu au XXème siècle. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

*

nombre de personnes limité, départ toutes les heures à partir de 14 h 30, réservation obligatoire

Médiathèque rue des remparts 63111 Dallet Mur-sur-Allier 63111 Dallet Puy-de-Dôme Crédits : @NicolasAnglade Gratuit

Détails Heure : 14:30 - 18:30 Catégories d’évènement: Mur-sur-Allier, Puy-de-Dôme Autres Lieu Médiathèque Adresse rue des remparts 63111 Dallet Ville Mur-sur-Allier Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Mur-sur-Allier