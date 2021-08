Saint-Pair-sur-Mer Médiathèque Municipale Manche, Saint-Pair-sur-Mer Exposition d’un manuscrit de Fernand Fleuret Médiathèque Municipale Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Exposition d'un manuscrit de Fernand Fleuret Médiathèque Municipale, 17 septembre 2021 15:30, Saint-Pair-sur-Mer

17 et 18 septembre Exposition d’un manuscrit de Fernand Fleuret * Fernand Fleuret (1883-1945) est un écrivain et poète. Il a passé son enfance à Saint-Pair-sur-Mer et sa jeunesse à Granville.

Sa nouvelle “Le roman du Lacs d’Amour” (1913) fait partie du recueil Trois Contes Anciens : C’est le Roman du Lacs d’Amour, C’est le fils à l’Enfant Prodigue et Le Songe du Centaure.

Vous pourrez observer le manuscrit du 6 au 25 septembre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Informations : https://mediatheques.granville-terre-mer.fr/ *

vendredi 17 septembre – 15h30 à 19h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

Médiathèque Municipale 40 place de la Gare, 50380 Saint-Pair-sur-Mer

02 33 90 41 22

