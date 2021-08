Montamisé Médiathèque municipale Montamisé, Vienne Laissez-vous conter Montamisé Médiathèque municipale Montamisé Catégories d’évènement: Montamisé

Vienne

Laissez-vous conter Montamisé Médiathèque municipale, 18 septembre 2021 17:30, Montamisé. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque municipale. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30 Laissez-vous conter Montamisé * *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

*

Gratuit.

Médiathèque municipale 13, place de la Mairie 86360 Montamisé Montamisé 86360 Vienne

05 49 47 04 91 http://mediatheque.montamise.fr/ https://www.facebook.com/BibliothequeMunicipaleDeMontamise

La médiathèque municipale de Montamisé est un important lieu de culture, avec un programme d’événements à destination de tous les publics.

Crédits : ©Pixabay Gratuit

Détails Heure : 17:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Montamisé, Vienne Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse 13, place de la Mairie 86360 Montamisé Ville Montamisé Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque municipale Montamisé