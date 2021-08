Parcours sonores du quartier Beaubrun-Tarentaize-Couriot Médiathèque municipale de Tarentaize, 17 septembre 2021 21:00, Saint-Étienne.

Journée du patrimoine 2021 Médiathèque municipale de Tarentaize. Gratuit isabelle.carlat@saint-etienne.fr, 0477430989

Vendredi 17 septembre, 21h00

Parcours sonores du quartier Beaubrun-Tarentaize-Couriot

Attention, cette projection aura lieu dans la cour de l’Ecole maternelle Tarentaize, à proximité du parc Jean Ferrat, dans le cadre de la Fête du quartier Beaubrun-Tarentaize-Couriot.

“Parcours sonores 1 et 2”, 2 courts-métrages musicaux avec un travail de mise en musique réalisé par les enfants de l’Amical Laïque de Beaubrun sous la direction de Laurent Apruzzese, basson solo de l’Ensemble Orchestral Contemporain de la Loire (EOC).

Films d’ateliers,” Mashup” d’images du quartier à travers le temps, réalisés par la Cinémathèque avec les commentaires documentaires ou imaginaires des enfants.

Médiathèque municipale de Tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Etienne Saint-Étienne 42000 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 77 43 09 77 http://www.bm-st-etienne.fr

La bibliothèque municipale de Saint-Étienne a été fondée en 1831. Ses premières collections sont issues des confiscations révolutionnaires et proviennent des couvents stéphanois. Elles sont enrichies dans le courant du XIXe siècle par des dons (legs Auguste Bernard en 1868, don par Buisson en 1869 de mille ouvrages théologiques) et des achats (bibliothèque forézienne de Louis Chaleyer en 1893). La bibliothèque possède un important fonds janséniste issu du collège des Oratoriens de Chambles. Les collections d’histoire industrielle et de minéralogie sont largement représentées.

La médiathèque s’efforce de constituer une collection aussi complète que possible en ce qui concerne Saint-Étienne et le Forez, correspondant aujourd’hui au département de la Loire. La bibliothèque centrale a été inaugurée en 1993. Elle est l’œuvre de l’architecte danois Henning Larsen en collaboration avec le cabinet stéphanois Arch. La médiathèque de Saint-Étienne abrite une cinémathèque, la plus ancienne de province, créée en 1922, ainsi qu’un espace culture multimédia, ouvert au public depuis 2003. Le réseau comprend une bibliothèque centrale, six annexes et deux bibliobus. Toutes les bibliothèques stéphanoises de lecture publique et universitaires partagent leurs ressources documentaires à l’intérieur du réseau BRISE (Bibliothèques en Réseau Informatisé de Saint-Étienne). Le catalogue de la médiathèque de Saint-Étienne est le catalogue collectif du réseau BRISE ville qui signale, en plus des documents conservés à la médiathèque municipale, les références des bibliothèques des établissements partenaires suivants : Archives municipales de Saint-Étienne, Archives départementales de la Loire, École supérieure d’Art et de Design, Institut Andréi Roublev (histoire religieuse), musée d’Art et d’Industrie, musée d’Art moderne.

