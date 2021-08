La Rochelle Médiathèque Michel-Crépeau Charente-Maritime, La Rochelle Les arts et les lettres contre l’esclavage : l’abolitionnisme par l’art Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Les arts et les lettres contre l'esclavage : l'abolitionnisme par l'art Médiathèque Michel-Crépeau, 17 septembre 2021 18:30, La Rochelle

Vendredi 17 septembre, 18h30 Les arts et les lettres contre l’esclavage : l’abolitionnisme par l’art * Cette conférence, menée par Marcel Dorigny, propose de mettre en lumière le rôle des artistes et des « gens de lettres » dans le combat anti-esclavagiste, aux côtés des militants abolitionnistes. Avec une efficacité démultipliée, peut-être, les images ont eu un impact populaire beaucoup plus puissant que les seuls textes, à des époques où la lecture était loin d’être répandue dans toutes les couches de la société. C’est une « histoire par l’art » qui est proposée : les artistes, aux différentes époques retenues ici, ont été des acteurs à part entière des combats contre l’esclavage, la traite négrière et leurs séquelles. Aujourd’hui, leur lutte est connue par ce qu’il est convenu d’appeler la « mémoire militante ». La sélection des œuvres se veut la plus internationale possible : France, Angleterre, Pays-Bas, Espagne, Portugal, États-Unis, Brésil, Haïti, Cuba, Afrique … *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h45

Gratuit. Entrée libre.

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel-Crépeau, 17000 La Rochelle

La médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est un espace grand ouvert pour l’accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. Il se passe toujours quelque chose dans cet équipement commun à toute l’agglomération et qui fait le lien avec les bibliothèques et médiathèques des quartiers et des communes, sans oublier le médiabus.

