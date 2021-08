La Rochelle Médiathèque Michel-Crépeau Charente-Maritime, La Rochelle L’histoire de l’esclavage à travers les illustrations, les caricatures et les ouvrages du Siècle des Lumières Médiathèque Michel-Crépeau La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Vendredi 17 septembre, 08h30 L’histoire de l’esclavage à travers les illustrations, les caricatures et les ouvrages du Siècle des Lumières * La médiathèque Michel-Crépeau propose aux élèves des collèges et lycées une visite guidée de l’exposition « L’esclavage, illustrations et caricatures, 1750 – 1850 ». Cette visite sera suivie d’une présentation de l’édition originale de L’Encyclopédie, conservée dans les collections patrimoniales de la médiathèque, afin de découvrir des documents patrimoniaux originaux qui ne manqueront pas d’alimenter les réflexions des élèves autour des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. *

vendredi 17 septembre – 08h30 à 17h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Médiathèque Michel-Crépeau Avenue Michel-Crépeau, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime

La médiathèque de l’agglomération de La Rochelle est un espace grand ouvert pour l’accès de tous à la connaissance, aux arts, au bonheur d’écouter, de regarder, de lire. Il se passe toujours quelque chose dans cet équipement commun à toute l’agglomération et qui fait le lien avec les bibliothèques et médiathèques des quartiers et des communes, sans oublier le médiabus.

