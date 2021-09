Saint-Paul Médiathèque Michel Adélaïde La Réunion, Saint-Paul Visite guidée : Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles-les-Bains Médiathèque Michel Adélaïde Saint-Paul Catégories d’évènement: La Réunion

Visite guidée : Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles-les-Bains Médiathèque Michel Adélaïde, 18 septembre 2021 09:30, Saint-Paul. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Michel Adélaïde. Gratuit|Sur inscription 0262 34 49 20, patrimoine.culturel@mairie-saintpaul.fr

Samedi 18 septembre, 09h30, 13h30, 15h30 Visite guidée : Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles-les-Bains * Une visite conviviale au grand air pour le plaisir des sens, qui illustre les nombreux bienfaits des arbres en ville. Les visites seront animées par les étudiants du BTS Tourisme du lycée Evariste de Parny à Plateau Caillou. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 11h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

Médiathèque Michel Adélaïde Rue du Saint-Laurent, 97434 Saint-Paul 97434 Saint-Gilles-Les-Bains La Réunion Crédits : Ville de Saint-Paul Gratuit|Sur inscription

