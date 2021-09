Bordeaux Médiathèque Mériadeck Bordeaux, Gironde Atelier enfants : « vous avez une carte à jouer » Médiathèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Atelier enfants : « vous avez une carte à jouer » Médiathèque Mériadeck, 18 septembre 2021 17:00, Bordeaux. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque Mériadeck. Gratuit|Sur inscription 05 56 10 30 00

Samedi 18 septembre, 17h00 Atelier enfants : « vous avez une carte à jouer » * A travers l’opération « Vous avez une carte à jouer » Bordeaux Métropole a permis aux associations métropolitaines d’identifier et de participer au récit métropolitain. L’inventaire est restitué sous forme de deux jeux de cartes : jeu des 7 familles et jeu de 52 cartes. Pour découvrir en dessinant les patrimoines de la métropole bordelaise et contribuer à en révéler la diversité, les enfants sont invités à dessiner leur patrimoine et à créer leur propre carte à jouer. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire.

Médiathèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Crédits : ©Bordeaux métropole Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 17:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Médiathèque Mériadeck Adresse 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Médiathèque Mériadeck Bordeaux