Melesse Médiathèque - Melesse Ille-et-Vilaine, Melesse Terre d’histoires – rencontre avec Marie Tuffin & des modeleuses Médiathèque – Melesse Melesse Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Melesse

Terre d’histoires – rencontre avec Marie Tuffin & des modeleuses Médiathèque – Melesse, 17 septembre 2021 18:30, Melesse. Journée du patrimoine 2021 Médiathèque – Melesse. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 18h30 Terre d’histoires – rencontre avec Marie Tuffin & des modeleuses * Artiste et faiseuse de terre, Marie Tuffin a débuté ce projet intergénérationnel à l’occasion des JEP 2020 avec l’exposition «Les Dits d’Odette». Avec pour fils conducteurs l’argile et les anecdotes de nos grands-aînés et accompagnée de 15 modeleuses du territoire, elle poursuit son travail consacré cette année à la rencontre et à la transmission. *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 20h00

*

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Médiathèque – Melesse 20 rue de Rennes 35520 Melesse Melesse 35520 Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location31821054.jpg Crédits : Vent des Forges Gratuit Mairie – Mélesse

Détails Heure : 18:30 - 20:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Melesse Autres Lieu Médiathèque - Melesse Adresse 20 rue de Rennes 35520 Melesse Ville Melesse lieuville Médiathèque - Melesse Melesse