Exposition : Couleurs et patrimoine de Honfleur Médiathèque Maurice Delange, 17 septembre 2021 13:30, Honfleur

17 et 18 septembre Exposition : Couleurs et patrimoine de Honfleur * C’est suite à l’annonce du premier confinement que Ludivine Scelles, graphiste et coloriste du patrimoine bâti, a réalisé une centaine de croquis représentant les merveilles de l’architecture honfleuraise. Mettant en exergue les couleurs de sa ville natale, ces charmantes aquarelles ont donné le jour à un recueil de poèmes et à d’autres travaux inédits qui seront présentés à la médiathèque de Honfleur. Exposition du 4 septembre au 16 octobre 2021 *

vendredi 17 septembre – 13h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

Médiathèque Maurice Delange Place de la Porte de Rouen, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados

https://cibul.s3.amazonaws.com/location92764108.jpg 02 31 89 23 56 http://mediathequehonfleur.fr

Service public dédié à la lecture, aux loisirs culturels, à l’information et à la formation tout au long de la vie, la médiathèque vous propose des collections pour tous les âges, de la petite enfance en passant par les ados jusqu’aux seniors. Vous pouvez venir lire sur place, visiter nos expositions ou encore bénéficier des espaces de détente ou de travail mis à votre disposition. Des animations gratuites et à destination de tous les publics (conférences, projections, spectacles) sont également organisées régulièrement dans l’auditorium Charles Baudelaire. Enfin, livres, livres lus, magazines, CD et DVD sont empruntables sur inscription.

Crédits : © Ludivine Scelles Gratuit © Médiathèque Maurice Delange

